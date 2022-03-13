Пять пожаров случились в Псковской области за минувшие два дня

Пять пожаров произошли в Пскове, Великих Луках и рядом с этими городами за 11 и 12 марта. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на ГУ МЧС России по Псковской области.

12 марта после 18:00 в Пскове зафиксировали два возгорания – на улице Свердлова огонь повредил пластиковый мусорный контейнер, что случилось предположительно из-за неосторожного обращения с огнём; на улице Земской пламя повредило 10 квадратных метров кровли в бане размером 10 на 15 метров, также строение выгорело изнутри на площади 20 метров квадратных. Возможная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Вечером того же дня в деревне Амосово Псковского района на улице Аникинской огонь повредил кровлю бани. Это случилось предположительно из-за нарушений правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.

В Великих Луках 11 марта в 05:09 на улице Сигорицкой загорелся гараж размером 3 на 4 метра. В итоге пламя повредило кровлю на площади 3 квадратных метра, постройка полностью выгорела изнутри. Причиной могло стать короткое замыкание электропроводки.

12 марта в 03:45 в деревне Куракино Великолукского района полностью сгорела баня размером 6 на 3 метра. Предположительная причина - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.