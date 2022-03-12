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Досуг / Погода

До +6 градусов прогреется воздух в Псковской области 12 марта

12 марта 2022 года, 09:49

12 марта по территории Псковской области существенных осадков не прогнозируется, сообщает Псковский гидрометцентр.

До +6 градусов прогреется воздух в Псковской области 12 марта

Фото Дарьи Хватковой

В этот день, согласно прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. На дорогах местами возможно образование гололедицы. Ветер северных направлений от слабого до умеренного. Температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке от +1 до +6 градусов. Ночью похолодает до -2…-7 градусов.

В Пскове 12 марта также осадков не прогнозируется. Дневная температура составит +3…+5 градусов. В ночное время столбики термометров опустятся до -2…-4 градусов.

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