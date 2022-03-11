В Псковской области при посадке опрокинулся частный вертолет МИ-8Т

Частное воздушное судно МИ-8Т опрокинулось при посадке в Псковской области. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка».

Инцидент произошел в деревне Переслегино Великолукского района. Частный вертолет авиакомпании ООО «Баркол» в ходе мониторинга нефтепровода опрокинулся при посадке. Возгорание на воздушном судне отсутствует.

В момент происшествия на борту вертолета находились четыре человека. Как сообщает «Псковская сводка», в результате опрокидывания воздушного судна пострадал один человек, погибших нет. Медицинская помощь потребовалась всему экипажу частного вертолета МИ-8Т.

На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники МЧС России по Псковской области, аварийно-спасательной службы и полиция. Выясняются все обстоятельства произошедшего.