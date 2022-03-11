Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

В Псковской области при посадке опрокинулся частный вертолет МИ-8Т

11 марта 2022 года, 13:00

Частное воздушное судно МИ-8Т опрокинулось при посадке в Псковской области. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка».

В Псковской области при посадке опрокинулся частный вертолет МИ-8Т

Фото: Телеграм-канал «Псковская сводка»

Инцидент произошел в деревне Переслегино Великолукского района. Частный вертолет авиакомпании ООО «Баркол» в ходе мониторинга нефтепровода опрокинулся при посадке. Возгорание на воздушном судне отсутствует.

В момент происшествия на борту вертолета находились четыре человека. Как сообщает «Псковская сводка», в результате опрокидывания воздушного судна пострадал один человек, погибших нет. Медицинская помощь потребовалась всему экипажу частного вертолета МИ-8Т.

На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники МЧС России по Псковской области, аварийно-спасательной службы и полиция. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Почти 360 человек заболели коронавирусом в Псковской области 10 марта
В Великих Луках за взятку задержали декана одного из псковских вузов
Губернатор Псковской области сообщил о еще одном военнослужащем, погибшем в ходе спецоперации на Донбассе
В Пскове запретили разведение костров и сжигание мусора
Псковские теплосети устранили утечку под проезжей частью улицы Петровской
До +6 градусов ожидается в Псковской области 11 марта
34 пункта развернут в Псковской области для проведения ЕГЭ
В Псковской области обсуждается смягчение ковидограничений
Опубликовали проект псковской «Точки кипения»

Комментарии

Авторизация
No comments
В Псковском районе в ходе учений упал на землю осколок стартового двигателя

Происшествия / ЧП
8 марта 22:52

В Псковском районе в ходе учений упал на землю осколок стартового двигателя
Пенсионера сбили насмерть на пешеходном переходе в Великих Луках

Происшествия / ДТП
19 января 10:13

Пенсионера сбили насмерть на пешеходном переходе в Великих Луках
«Рано или поздно мы придем»

Происшествия / Преступление
30 ноября 10:00

«Рано или поздно мы придем»

Как в Псковской области борются с незаконным оборотом оружия?