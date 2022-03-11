До +6 градусов ожидается в Псковской области 11 марта

11 марта по Псковской области температура воздуха днем будет держаться на отметке +1…+6 градусов, в ночное – -3…-8, сообщает официальный Телеграм-канал региона.

В этот день, согласно прогнозам синоптиков, существенных осадков по территории региона не прогнозируется. На дорогах местами возможно образование гололедицы. Ветер западных направлений слабый.

В Пскове 11 марта воздух в дневное время прогреется до +3…+5 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 3…5 градусов ниже нуля.

В Великих Луках дневная температура также составит +3…+5 градусов. Ночью похолодает до -4…-6 градусов.