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Досуг / Погода

До +6 градусов ожидается в Псковской области 11 марта

11 марта 2022 года, 09:23

11 марта по Псковской области температура воздуха днем будет держаться на отметке +1…+6 градусов, в ночное – -3…-8, сообщает официальный Телеграм-канал региона.

До +6 градусов ожидается в Псковской области 11 марта

В этот день, согласно прогнозам синоптиков, существенных осадков по территории региона не прогнозируется. На дорогах местами возможно образование гололедицы. Ветер западных направлений слабый.

В Пскове 11 марта воздух в дневное время прогреется до +3…+5 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 3…5 градусов ниже нуля.

В Великих Луках дневная температура также составит +3…+5 градусов. Ночью похолодает до -4…-6 градусов. 

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