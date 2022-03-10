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Досуг / Погода

До -17 градусов похолодает в Псковской области в ночь на 11 марта

10 марта 2022 года, 18:30

11 марта по Псковской области температура воздуха днем будет держаться на отметке +1...+6 градусов. В ночное время похолодает до 12...17 градусов ниже нуля. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Согласно данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 11 марта по Псковской области прогнозируется переменная облачность. Осадков на территории региона в этот день не ожидается. На дорогах по-прежнему местами сохранится гололедица.

Ветер западных направлений будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы.

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