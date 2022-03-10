День без осадков прогнозируется в Псковской области 10 марта

10 марта на территории Псковской области существенных осадков не прогнозируется, сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

Согласно данным синоптиков, по Псковской области в этот день на дорогах местами возможна гололедица. Ветер восточных направлений слабый. Температура воздуха днем будет держаться на отметке от 1 до 6 градусов ниже нуля. Ночью похолодает до -12…-17 градусов.

В Пскове дневная температура составит -1…-3 градуса, ночная – -12…-14 градусов. В Великих Луках температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке -1…-3 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 15…17 градусов ниже нуля.