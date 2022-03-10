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Досуг / Погода

День без осадков прогнозируется в Псковской области 10 марта

10 марта 2022 года, 09:24

10 марта на территории Псковской области существенных осадков не прогнозируется, сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

День без осадков прогнозируется в Псковской области 10 марта

Источник: pixabay.com

Согласно данным синоптиков, по Псковской области в этот день на дорогах местами возможна гололедица. Ветер восточных направлений слабый. Температура воздуха днем будет держаться на отметке от 1 до 6 градусов ниже нуля. Ночью похолодает до -12…-17 градусов.

В Пскове дневная температура составит -1…-3 градуса, ночная – -12…-14 градусов. В Великих Луках температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке -1…-3 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 15…17 градусов ниже нуля.

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