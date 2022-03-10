Псковская сборная в командном зачете заняла первое место в чемпионате и первенстве СЗФО России по спортивной аэробике

В чемпионате и первенстве СЗФО России по спортивной аэробике сборная команда Псковской области заняла первое место в командном зачете, сообщает газета «Великолукская правда. Новости». Состязания проходили с 3 по 6 марта в Пскове.

В соревнованиях приняли участие 196 спортсменов. В их числе десять представителей Псковской области из великолукской МБУДО ДЮСШ №1 «Атлетика». Тренирует ребят Алевтина Шолохова.

Первое место в категории 12-14 лет заняло трио Ангелина Финева, Дарья Давыдова и Вероника Иванова. Серебро в индивидуальных выступлениях завоевала Ангелина Финева, бронзу – Вероника Иванова. В категории 15-17 лет третье место занял Степан Алексеев. Бронзу он завоевал в индивидуальных соревнованиях, а также в смешанной паре с Елизаветой Никитиной.

По итогам чемпионата и первенства СЗФО России по спортивной аэробике сборная команда Псковской области в командном зачете заняла первое место.

В рамках состязаний также состоялся турнир «Древний Псков». В нём приняли участие свыше 100 человек, восемь из которых – великолучане. Второе место в индивидуальных выступлениях в категории 9-11 лет заняла Эмилия Быкова. Серебро также завоевало трио в составе Варвары Назимовой, Софьи Макаровой и Эмилии Быковой.