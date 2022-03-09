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Транспорт

Псковичи не смогут оплачивать проезд в автобусе телефоном с 10 марта

9 марта 2022 года, 15:30

С 10 марта 2022 года псковичи не смогут заплатить за проезд в автобусе с помощью мобильных кошельков. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе «Псковпассажиравтотранса».

Псковичи не смогут оплачивать проезд в автобусе телефоном с 10 марта
Фото: Дарья Хваткова

Данный факт связан с тем, что платёжные системы VISA и MasterCard ушли из России, поэтому с 10 марта производить оплату с помощью Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay будет нельзя.

«Псковпассажиравтотранса» просит псковичей учитывать данные обстоятельства перед поездкой и использовать для оплаты транспортную карту, пластиковую карту или наличные.

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