Псковичи не смогут оплачивать проезд в автобусе телефоном с 10 марта

С 10 марта 2022 года псковичи не смогут заплатить за проезд в автобусе с помощью мобильных кошельков. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе «Псковпассажиравтотранса».

Данный факт связан с тем, что платёжные системы VISA и MasterCard ушли из России, поэтому с 10 марта производить оплату с помощью Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay будет нельзя.

«Псковпассажиравтотранса» просит псковичей учитывать данные обстоятельства перед поездкой и использовать для оплаты транспортную карту, пластиковую карту или наличные.