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Досуг / Погода

До -6 градусов ожидается в Псковской области 9 марта

9 марта 2022 года, 09:32

9 марта по территории Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке -1...-6 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 15...20 градусов мороза, сообщает официальный Телеграм-канал региона.

До -6 градусов ожидается в Псковской области 9 марта

Источник: pixabay.com

В этот день, согласно прогнозам синоптиков, существенных осадков не прогнозируется. На дорогах местами возможно образование гололедицы. Ветер восточных направлений днем умеренный, ночью – слабый.

В Пскове дневная температура составит 3...5 градусов ниже нуля. Ночью похолодает до -15...-17 градусов. В Великих Луках температура воздуха днем будет держаться на отметке -4...-6 градусов. В ночное время столбики термометров опустятся до 17…19 градусов мороза.

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