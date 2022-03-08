На дорогах в Пскове появились новые дорожные знаки

Новые дорожные знаки появились на дорогах-дублерах в Пскове. Об этом сообщается в группе «Псков за рулём» в соцсети «ВКонтакте».



Дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» появились на псковских дорогах-дублерах Юности и Инженерной, на участке от улицы Труда до улицы Юности. «Такие же как раньше на Петровской, с доптабличками и временем действия», – сообщили в группе.