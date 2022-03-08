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Транспорт / Инфраструктура

На дорогах в Пскове появились новые дорожные знаки

8 марта 2022 года, 12:22

Новые дорожные знаки появились на дорогах-дублерах в Пскове. Об этом сообщается в группе «Псков за рулём» в соцсети «ВКонтакте».

На дорогах в Пскове появились новые дорожные знаки

Фото из группы «Псков за рулём»

Дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» появились на псковских дорогах-дублерах Юности и Инженерной, на участке от улицы Труда до улицы Юности. 

«Такие же как раньше на Петровской, с доптабличками и временем действия», – сообщили в группе.

На дорогах в Пскове появились новые дорожные знаки

Фото из группы «Псков за рулём»

На дороге-дублере улицы Юности, согласно новым дорожным знакам, запрещается остановка транспортных средств по вторникам с 08.00 до 18.00, улицы Инженерной – по четвергам с 08.00 до 18.00. 

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