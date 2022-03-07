Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Спорт / Соревнования

Псковские спортсмены завоевали 5 золотых медалей на турнире по каратэ в Санкт-Петербурге

7 марта 2022 года, 14:44

Пять золотых медалей на турнире в Санкт-Петербурге завоевали псковские каратисты. Об этом Спортивная Федерация Каратэ (WKF) города Пскова сообщила в своем сообществе в социальной сети «ВКонтакте».

Псковские спортсмены завоевали 5 золотых медалей на турнире по каратэ в Санкт-Петербурге

Фото: Спортивная Федерация Каратэ (WKF) города Пскова

Традиционный турнир по каратэ WKF «Цветные Пояса» прошел в Санкт-Петербурге 6 марта. В соревнованиях приняли участие порядка 300 каратистов в категориях «индивидуальное ката» и «индивидуальное кумите».

Псковскую область на турнире по каратэ WKF «Цветные Пояса» представляли 27 спортсменов клуба «Школа Боевых Искусств Будокан «АТЭМИ».

По результатам соревнований псковские каратисты завоевали пять золотых, четыре серебряных и девять бронзовых медалей.

«Поздравляем спортсменов и их личных тренеров», – поздравили в Спортивной Федерации Каратэ (WKF) города Пскова.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Еще 634 человека заболели коронавирусом в Псковской области за сутки
О возможных штрафах за парковку возле городского суда предупредили псковских водителей
Окна в здании санатория «Голубые озёра» зажгли в виде буквы Z
Небольшие осадки и до +3 градусов прогнозируются в Псковской области 7 марта
Ведерников: Динамика прививочной кампании существенно снизилась
706 новых случаев коронавируса зафиксировали в Псковской области 5 марта
Более 27 тонн гуманитарной помощи собрали псковичи для беженцев с Донбасса
Михаил Ведерников: Мы научились работать в экстремальных условиях, справимся и теперь
За психологической помощью псковичи могут обратиться в органы соцзащиты

Комментарии

Авторизация
No comments
Без ограничений

Спорт
8 февраля 11:35

Без ограничений

Где заниматься спортом псковичам «60+»?
Псковские лучницы заняли призовые места на Чемпионате России

Спорт / Соревнования
28 января 14:15

Псковские лучницы заняли призовые места на Чемпионате России
Запредельное достижение

Спорт
12 ноября 16:04

Запредельное достижение

Фигуристка Валерия Зайцева рассказала, как шла к своей главной победе