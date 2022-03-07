Псковские спортсмены завоевали 5 золотых медалей на турнире по каратэ в Санкт-Петербурге

Пять золотых медалей на турнире в Санкт-Петербурге завоевали псковские каратисты. Об этом Спортивная Федерация Каратэ (WKF) города Пскова сообщила в своем сообществе в социальной сети «ВКонтакте».

Традиционный турнир по каратэ WKF «Цветные Пояса» прошел в Санкт-Петербурге 6 марта. В соревнованиях приняли участие порядка 300 каратистов в категориях «индивидуальное ката» и «индивидуальное кумите».

Псковскую область на турнире по каратэ WKF «Цветные Пояса» представляли 27 спортсменов клуба «Школа Боевых Искусств Будокан «АТЭМИ».

По результатам соревнований псковские каратисты завоевали пять золотых, четыре серебряных и девять бронзовых медалей.

«Поздравляем спортсменов и их личных тренеров», – поздравили в Спортивной Федерации Каратэ (WKF) города Пскова.