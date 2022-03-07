О возможных штрафах за парковку возле городского суда предупредили псковских водителей

Автолюбителей Пскова предупредили о возможных штрафах за парковку возле городского суда. Об этом сообщается в группе «Псков за рулём» в социальной сети «ВКонтакте».

Новые дорожные знаки планируют установить на улице Петровской, от улицы Розы Люксембург до улицы Конной. Ранее на данном участке с односторонним движением уже были введены правила парковки автомобилей, предполагающие запрет остановки и парковки транспортных средств в нечётные дни по левой стороне дороги.

Так, согласно установленным дорожным знакам за парковку по правой стороне, у городского суда, псковские водители могут получить штраф. «Предположительно, знак будет действовать в чётные дни. Сейчас всё запакечено, но долго ситуация не продержится», – отметили в «Псков за рулём».