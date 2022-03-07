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Транспорт / Инфраструктура

О возможных штрафах за парковку возле городского суда предупредили псковских водителей

7 марта 2022 года, 11:48

Автолюбителей Пскова предупредили о возможных штрафах за парковку возле городского суда. Об этом сообщается в группе «Псков за рулём» в социальной сети «ВКонтакте».

О возможных штрафах за парковку возле городского суда предупредили псковских водителей

Фото из группы «Псков за рулём»

Новые дорожные знаки планируют установить на улице Петровской, от улицы Розы Люксембург до улицы Конной. Ранее на данном участке с односторонним движением уже были введены правила парковки автомобилей, предполагающие запрет остановки и парковки транспортных средств в нечётные дни по левой стороне дороги.

Так, согласно установленным дорожным знакам за парковку по правой стороне, у городского суда, псковские водители могут получить штраф. «Предположительно, знак будет действовать в чётные дни. Сейчас всё запакечено, но долго ситуация не продержится», – отметили в «Псков за рулём».

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