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Досуг / Погода

Небольшие осадки и до +3 градусов прогнозируются в Псковской области 7 марта

7 марта 2022 года, 10:18

7 марта на территории Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке -2…+3 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до -1…-6 градусов, сообщает Псковский гидрометцентр.

Небольшие осадки и до +3 градусов прогнозируются в Псковской области 7 марта

Источник: pixabay.com

В этот день, согласно прогнозам синоптиков, ожидается облачная погода с прояснениями. В течение дня местами по территории Псковской области пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, в отдельных районах – с дождем. На дорогах возможно образование гололедицы и гололеда. Ветер северных направлений умеренный.

В Пскове 7 марта также ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, местами – с дождем. На дорогах гололедица. Воздух в дневное время прогреется до 1…3 градусов тепла. Ночью похолодает до -2…-4 градусов. 

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