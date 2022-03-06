Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Досуг / Погода

До +4 градусов прогреется воздух в Псковской области 6 марта

6 марта 2022 года, 10:50

6 марта столбики термометров в Псковской области днем покажут до +0…+4 градусов, ночью до -1…-6 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

До +4 градусов прогреется воздух в Псковской области 6 марта

Существенных осадков не ожидается, ночью выпадет небольшой снег. Гололедица на дорогах сохраняется. Западный ветер будет дуть с умеренной силой.

В Пскове в дневное время будет от +2 до +4 градусов, ночью – от -1 до -3 градусов.

В Великих Луках температура днем будет от +1…+3 градусов, ночью – от -2 до -4 градусов.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Ведерников: Динамика прививочной кампании существенно снизилась
706 новых случаев коронавируса зафиксировали в Псковской области 5 марта
Более 27 тонн гуманитарной помощи собрали псковичи для беженцев с Донбасса
Михаил Ведерников: Мы научились работать в экстремальных условиях, справимся и теперь
За психологической помощью псковичи могут обратиться в органы соцзащиты
Михаил Ведерников: Призываю пользоваться только официальными источниками
Губернатор объяснил, при каких условиях в Псковской области могут снять противоковидные ограничения
В Пскове сожгли чучело Масленицы
Более 11 млрд рублей составляет дорожный фонд Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
Шерстяные звезды

Досуг / Зверьё моё
19 марта 13:20

Шерстяные звезды

В доме псковички Ольги Бабкиной мирно живут вместе лисы, еноты, барсуки, хорьки и даже африканские сурикаты
Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

Досуг
26 февраля 15:11

Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

После такой охоты жадная хищница польстилась еще и на воблер – раскрашенную деревяшку
Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Досуг
18 февраля 09:06

Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Рыболовов впервые собрали в рейтинг