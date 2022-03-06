До +4 градусов прогреется воздух в Псковской области 6 марта

6 марта столбики термометров в Псковской области днем покажут до +0…+4 градусов, ночью до -1…-6 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

Существенных осадков не ожидается, ночью выпадет небольшой снег. Гололедица на дорогах сохраняется. Западный ветер будет дуть с умеренной силой.

В Пскове в дневное время будет от +2 до +4 градусов, ночью – от -1 до -3 градусов.

В Великих Луках температура днем будет от +1…+3 градусов, ночью – от -2 до -4 градусов.