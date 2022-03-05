Более 11 млрд рублей составляет дорожный фонд Псковской области

Дорожный фонд Псковской области составляет 11,4 млрд рублей. При этом 70% фонда являются средствами регионального бюджета, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем профиле в Instagram.

Планы по ремонту дорог в Псковской области на 2022 год глава региона обсудил на рабочем совещании с и. о. председателем регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станиславом Стармолотовым.

В текущем году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» запланирована реализация 48 дорожных объектов общей суммой 5,2 млрд рублей. В ходе работ отремонтируют 175 км дорог и 188 погонных метров мостов.

Кроме того, два участка местных дорог «Добручи – Каменный Конец» в Гдовском районе и «Ильинское – Влесно – Астахново – Оборино – С.Никола» в Красногородском районе реконструируют в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий». На эти цели выделят 409 млн рублей.

По проекту «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» Псковская область из федерального бюджета получит 746 млн рублей. На эти средства в 2022-2023 годы отремонтируют порядка 30 км региональных дорог.

«Продолжатся работы по размещению автоматических пунктов весогабаритного контроля – один уже введен в эксплуатацию на дороге «Лудони – Павы – Боровичи» в Стругокрасненском районе и работает в тестовом режиме. Запланировано установить ещё 5 пунктов», – отметил губернатор Псковской области.

По словам Михаила Ведерникова, в 2022 году также запланировано строительство второго пускового комплекса Северного обхода. На данный момент проектную документацию уже откорректировали и направили на государственную экспертизу. Получение заключения по увеличению стоимости проезда ожидается 18 марта.

Кроме того, губернатор Псковской области сообщил, что также продолжаются ремонтные работы на улице Дьяконова и проспекте Ленина в Великих Луках, где ведется устройство подземного перехода. На данный момент они завершены на 70%. Михаил Ведерников уточнил, что поручил докладывать о ходе работ еженедельно, чтобы «наконец-то» закончить строительство и открыть движение.

«Задач много и вызовы последних дней создают дополнительные риски. Но уверен, что общими усилиями мы справимся», – подчеркнул губернатор.