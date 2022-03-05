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Досуг / Погода

До +4 градусов ожидается в Псковской области 6 марта

5 марта 2022 года, 17:51

6 марта на территории Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке 0...+4 градуса. Ночью похолодает до -5...-10 градусов, местами до -15 градусов, сообщает региональное ГУ МЧС России.

Согласно данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 6 марта по Псковской области прогнозируется переменная облачность. В ночное время существенных осадков не ожидается. Днем местами по территории Псковской области пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. На дорогах возможно образование гололедицы.

Ветер западных направлений будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы.

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