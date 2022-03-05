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Досуг / Погода

До +7 градусов прогреется воздух в Псковской области 8 марта

5 марта 2022 года, 14:13

8 марта по Псковской области воздух прогреется до +7 градусов. Об этом сообщает ПАИ со ссылкой на начальника Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талу Нещадимову.

До +7 градусов прогреется воздух в Псковской области 8 марта

Источник: pixabay.com

По ее словам, увеличение облачности в регионе прогнозируется на 6-7 марта. Это, как отметила Тала Нещадимова, приведет к уменьшению суточной амплитуды. В частности, температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке от 0 до +3 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 0...-5 градусов.

С 8 марта на территории Псковской области ожидается малооблачная погода. Кроме того, будет фиксироваться и большой разброс температур. Так, дневные температуры по области составят +2...+7 градусов. Ночью похолодает до 8...13 градусов мороза.

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