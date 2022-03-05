До -12 градусов ожидается ночью 5 марта в Псковской области

5 марта в Псковской области температура воздуха днем составит до 0...-3 градусов, ночью столбики термометров опустятся до -7...-12 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Синоптики прогнозируют, что день пройдет без существенных осадков. На дорогах продолжает сохраняться гололедица. Западный ветер будет дуть с умеренной силой.

В Пскове днем температура воздуха будет не выше 0...-2 градусов, ночью – опустится до -7...-9 градусов.

В Великих Луках столбики термометров покажут до -1...-3 градусов, ночью – до -10...-12 градусов.