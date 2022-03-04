До -14 градусов похолодает в Псковской области в ночь на 5 марта

5 марта на территории Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке 0...+3 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до 5...10 градусов мороза, местами с понижением до -14 градусов, сообщает региональное ГУ МЧС России.

Согласно данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 5 марта по Псковской области прогнозируется облачная с прояснениями погода. Существенных осадков в этот день не ожидается. На дорогах местами возможна гололедица.

Ветер северных, северо-западных направлений будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы.