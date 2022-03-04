Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Досуг / Погода

До -14 градусов похолодает в Псковской области в ночь на 5 марта

4 марта 2022 года, 18:30

5 марта на территории Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке 0...+3 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до 5...10 градусов мороза, местами с понижением до -14 градусов, сообщает региональное ГУ МЧС России.

Согласно данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 5 марта по Псковской области прогнозируется облачная с прояснениями погода. Существенных осадков в этот день не ожидается. На дорогах местами возможна гололедица.

Ветер северных, северо-западных направлений будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Паром «Маршал Рокоссовский» обеспечит постоянную связь Калининградской области со всей Россией
Российскую военную спецоперацию обсудили в новом выпуске «Псковского телеграма»
В Псковской области возобновится производство инкубационных яиц бройлеров
Почти в два раза выросли поставки цветов в Псковскую область к 8 марта
В мае планируют завершить строительство социального городка в Пскове
Псковские дилеры рассказали о перспектива автомобильного рынка и новых ценах
Новых судей в Псковской области назначил Владимир Путин
Герман Петрушко: Мы сформировали план антикризисных мер и продолжаем работу в штатном режиме
Нам всем нужно сохранить единство и сплотиться – Елена Бибикова о спецоперации России на Украине

Комментарии

Авторизация
No comments
Шерстяные звезды

Досуг / Зверьё моё
19 марта 13:20

Шерстяные звезды

В доме псковички Ольги Бабкиной мирно живут вместе лисы, еноты, барсуки, хорьки и даже африканские сурикаты
Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

Досуг
26 февраля 15:11

Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

После такой охоты жадная хищница польстилась еще и на воблер – раскрашенную деревяшку
Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Досуг
18 февраля 09:06

Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Рыболовов впервые собрали в рейтинг