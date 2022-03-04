До +4 градусов ожидается в Псковской области 4 марта

4 марта на территории Псковской области днем столбики термометров поднимутся до -1...+4 градусов, ночью ожидается похолодание до -5...-10 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

В некоторых районах синоптики прогнозируют слабые осадки в виде мокрого снега и гололедицу. Ветер северных направлений будет дуть с умеренной силой.

В Пскове существенных осадков не ожидается. Температура днем поднимется до 0...+2 градусов, ночью опустится до -6...-8 градусов.

В Великих Луках также без существенных осадков. Днем столбики термометров покажут до 0...+2 градусов, ночью – до -5...-7 градусов.