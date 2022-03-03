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Транспорт / Инфраструктура

На мартовские праздники в Пскове изменится расписание городских автобусов

3 марта 2022 года, 19:44

Расписание городских автобусов в Пскове изменится на время мартовских праздников. Об этом «Псковской правде» сообщили в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

На мартовские праздники в Пскове изменится расписание городских автобусов

Фото Арсения Тимашова

В субботу, 5 марта, городские автобусы будут осуществлять движение по расписаниям рабочего дня. С 6 по 8 марта – по расписаниям выходного дня.

Движение автобусов на садоводческие товарищества 6 марта будет осуществляться по действующему субботнему расписанию на зимний период.

Автобусы, осуществляющие пригородные перевозки, 4 марта будет следовать по обычному расписанию пятницы. Исключение составляют маршруты: №104 «Псков – Красные пруды» с рейсом до Кирово на 19.30, а также №318 «Псков – Середка», №318А «Середка – Балсово», движение автобусов по которым осуществляться не будет.

По расписанию четверга в пятницу, 4 марта, будут осуществлять движение маршруты №124 «Палкино – Гоглово» и №123 «Палкино – Локно – Псков».

Кроме того, 4 и 7 марта организуют движение пригородных автобусов по маршрутам №106 «Старый Изборск – Лавры» и №126 «Рокоссовского – Старый Изборск». 5 марта автобусы, осуществляющие пригородные перевозки, будут следовать по расписаниям пятницы (учебные дни), 6 марта – по расписаниям субботы (каникулярные дни).

В понедельник, 7 марта, пригородные автобусы будут осуществлять движение по расписаниям субботы (каникулярные дни). Исключение составляют маршруты, по которые закрыто движение автобусов: №105 «Псков – Назимово – Хрячова Гора», №123 «Палкино – Локно – Псков», №145 «Палкино – Качаново» и №145А «Палкино – Родовое – Качаново», №213 «Псков – Гверздонь ч/з Верхолино» и №214 «Псков – Гверздонь ч/з Середку».

Во вторник, 8 марта, движение пригородных автобусов будет осуществляться по расписанию воскресенья, 9 марта – по расписаниям среды (учебного дня).

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