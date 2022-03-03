До +3 градусов прогнозируется в Псковской области 4 марта

4 марта на территории Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке от -2 до +3 градусов и в ночное – от -5 до 0 градусов. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Согласно данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 4 марта по Псковской области прогнозируется облачная с прояснениями погода. Местами по территории региона пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах возможно образование гололедицы.

Ветер северных направлений будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы.