В шести псковских автобусах появятся валидаторы

В шести псковских городских автобусах в пилотном режиме запустят бесконтактный способ оплаты посредством валидаторов. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram.

Также, по словам главы региона, планируется расширение территории действия транспортных карт и открытие новых междугородних маршрутов.

Михаил Ведерников сообщил, что прошло совещание по вопросам финансовой стабилизации ГППО «Псковпассажиравтотранс».

С целью развития предприятия в 2021 году завершили инвентаризацию склада, а также снизили кредиторскую задолженность. Также в автобусах на маршрутах бескондукторного обслуживания установили системы видеонаблюдения, что позволило наладили контроль сбора выручки. По всей организации заменили лампы на энергосберегающие.

Кроме того, специалисты отладили внутреннюю работу предприятия: произошли списание, ремонт, восстановление и перераспределение автобусов, также изменили организацию производственных процессов.