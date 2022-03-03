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Транспорт

В шести псковских автобусах появятся валидаторы

3 марта 2022 года, 10:42

В шести псковских городских автобусах в пилотном режиме запустят бесконтактный способ оплаты посредством валидаторов. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram.

В шести псковских автобусах появятся валидаторы

Фото: Арсений Тимашов

Также, по словам главы региона, планируется расширение территории действия транспортных карт и открытие новых междугородних маршрутов.

Михаил Ведерников сообщил, что прошло совещание по вопросам финансовой стабилизации ГППО «Псковпассажиравтотранс».

С целью развития предприятия в 2021 году завершили инвентаризацию склада, а также снизили кредиторскую задолженность. Также в автобусах на маршрутах бескондукторного обслуживания установили системы видеонаблюдения, что позволило наладили контроль сбора выручки. По всей организации заменили лампы на энергосберегающие.

Кроме того, специалисты отладили внутреннюю работу предприятия: произошли списание, ремонт, восстановление и перераспределение автобусов, также изменили организацию производственных процессов.

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