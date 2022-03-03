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Досуг / Погода

До +5 градусов прогреется воздух в Псковской области 3 марта

3 марта 2022 года, 09:26

3 марта в Псковской области днем ожидается температура до 0...+5 градусов, ночью до 0...-5 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

До +5 градусов прогреется воздух в Псковской области 3 марта

День пройдет без существенных осадков, ночью в некоторых районах выпадет небольшой снег. На дорогах будет гололедица. Днем ветер будет западных направлений, ночью – северных, умеренный.

В Пскове днем столбики термометров покажут до +2...+4 градусов, ночью – до -1...-3 градусов.

В Великих Луках ожидается до 2...4 градусов тепла, ночью температура опустится до -2...-4 градусов.

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