До +5 градусов прогреется воздух в Псковской области 3 марта

3 марта в Псковской области днем ожидается температура до 0...+5 градусов, ночью до 0...-5 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

День пройдет без существенных осадков, ночью в некоторых районах выпадет небольшой снег. На дорогах будет гололедица. Днем ветер будет западных направлений, ночью – северных, умеренный.

В Пскове днем столбики термометров покажут до +2...+4 градусов, ночью – до -1...-3 градусов.

В Великих Луках ожидается до 2...4 градусов тепла, ночью температура опустится до -2...-4 градусов.