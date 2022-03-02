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Досуг / Погода

До -10 градусов похолодает в Псковской области в ночь на 3 марта

2 марта 2022 года, 18:33

3 марта на территории Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке 0...+5 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до -5...-10 градусов, сообщает региональное ГУ МЧС России.

Согласно данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 3 марта по Псковской области прогнозируется переменная облачность. Существенных осадков в этот день не ожидается. На дорогах местами возможна гололедица. 

Ветер западных направлений будет дуть со скоростью 1-6 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы.

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