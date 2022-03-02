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Транспорт / Инфраструктура

На участке улицы Карла Маркса в Пскове с 4 марта возобновится двустороннее движение

2 марта 2022 года, 13:16

Двустороннее движение на участке улицы Карла Маркса от улицы Свердлова до Кузнецкой возобновится с 4 марта. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин.

На участке улицы Карла Маркса в Пскове с 4 марта возобновится двустороннее движение

Он отметил, что после закрытия на реконструкцию Троицкого (Советского) моста специалисты провели анализ дорожной обстановки. Решение о возобновлении двустороннего движения на участке улицы Карла Маркса, по его словам, было принято 2 марта на заседании Общественного совета при комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Борис Елкин уточнил, что на время реконструкции моста на пересечении улиц Некрасова и Карла Маркса установят временный светофор и оборудуют пешеходный переход от церкви Покрова от торгу к дому №31/27 по улице Некрасова.

Также планируется регулировка работы светофора, расположенного на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Некрасова. В частности, будет увеличена фаза зеленого света со стороны улицы Некрасова.

Кроме того, глава администрации Пскова сообщил, что режим работы светофора также изменился на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Кузнецкой. Борис Елкин подчеркнул, что при необходимости его работа может быть вновь скорректирована.

«Обращаюсь ко всем псковичам с просьбой с понимаем отнестись к введенным ограничениям, заранее планировать маршруты движения и использовать для этого не только центральные магистрали, но и дублирующие улицы», – отметил глава городской администрации и уточнил, что все это позволит разгрузить центр Пскова и перераспределить транспортные потоки.

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