После увеличения ставки по ипотеке псковские эксперты прогнозируют рост цен на жильё

После увеличения ставки по ипотеке, которое последовало за решением Центробанка о поднятии ключевой ставки до 20%, псковские эксперты в сфере недвижимости прогнозируют рост цен на квартиры. Об этом пишет «АиФ-Псков».

Как считает директор агентства недвижимости «Этажи - Псков» Роман Максименко, в перспективе двух - трёх месяцев стоит ожидать краткосрочное снижение цен на жильё, а в горизонте шести - восьми месяцев прогнозируется уже подорожание.

Ещё один фактор, который отразится на стоимости квартир — это цена строительных материалов. Однако, сами застройщики пока не говорят о предстоящем подорожании. Например, в компании «Псковжилстрой» заявили: «Рост стоимости квадратного метра спрогнозировать с точностью сложно: возможно будет стагнация цен, возможно - рост. Ситуация меняется и мы, как застройщик, вынуждены реагировать».

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