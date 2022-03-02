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Досуг / Погода

До +7 градусов поднимутся столбики термометров в Псковской области 2 марта

2 марта 2022 года, 09:29

2 марта в Псковской области температура воздуха днем составит до +2...+7 градусов, ночью – до -4...-9 градусов.Об этом сообщает официальный Телеграм-канакл Псковской области.

До +7 градусов поднимутся столбики термометров в Псковской области 2 марта

Фото: Дарья Хваткова

Осадков в этот день не ожидается. Западный ветер будет слабым. На дорогах остается гололедица.

В Пскове в дневное время столбики термометров покажут от +4 до +6 градусов, в ночное – от -4 до -6 градусов.

В Великих Луках днем воздух прогреется до +3...+5 градусов, ночью температура опустится до -6...-8 градусов.

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