В Псковской области с рельсов сошёл грузовой состав

Грузовой состав сошел с рельсов в Псковской области. Об этом сообщает газета «Дновец».

Инцидент произошел на центральном переезде в Дно в Псковской области 1 марта в 14.10. В результате схода одной из секций тепловоза в составе грузового поезда никто не пострадал. Угрозы для экологии также нет.

В настоящее время движение черезданный железнодорожный переезд перекрыто. По словам ПАИ со ссылкой на пресс-службу Октябрьской железной дороги, на данный момент есть трудности с работой переездов. На движение поездов инцидент не повлиял. К сошедшему грузовому поезду направляются два восстановительных поезда.

Подробности и причины произошедшего уточняются.