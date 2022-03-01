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Происшествия

В Псковской области с рельсов сошёл грузовой состав

1 марта 2022 года, 18:44

Грузовой состав сошел с рельсов в Псковской области. Об этом сообщает газета «Дновец».

В Псковской области с рельсов сошёл грузовой состав

Фото: Телеграм-канал «Псковская сводка»

Инцидент произошел на центральном переезде в Дно в Псковской области 1 марта в 14.10. В результате схода одной из секций тепловоза в составе грузового поезда никто не пострадал. Угрозы для экологии также нет. 

В настоящее время движение черезданный железнодорожный переезд перекрыто. По словам ПАИ со ссылкой на пресс-службу Октябрьской железной дороги, на данный момент есть трудности с работой переездов. На движение поездов инцидент не повлиял. К сошедшему грузовому поезду направляются два восстановительных поезда. 

Подробности и причины произошедшего уточняются.

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