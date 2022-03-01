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Досуг / Погода

Температура выше нормы ожидается в марте в Псковской области

1 марта 2022 года, 14:04

Синоптики прогнозируют, что среднемесячная температура в марте в Псковской ообласти будет на 2-4 градуса выше нормы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области.

Температура выше нормы ожидается в марте в Псковской области

Фото: Дарья Хваткова

Дневные температуры в первой декаде будут в пределах от 0 до +5 градусов, с периодическим повышением до +6…+8 градусов.

На вторую и третью декады синоптики прогнозируют до +3…+8 градусов, в некоторые дни ожидается +9…+14 градуса.

Ночные температуры будут держаться на отметке от -3 до +2 градусов с периодическими похолоданиями до -4..-9 градусов.

В некоторые дни ветер может усилиться до 15-18 метров в секунду.

Псковская область в марте будет подвержена влиянию циклонов, в связи с чем ожидаются неустойчивая погода и частые осадки. Влияния антициклонов ожидается ближе к третьей декаде и оно будет непродолжительным.

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