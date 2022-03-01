День без осадков ожидается в Псковской области 1 марта

1 марта в Псковской области пройдет без осадков. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал в Псковской области.

На дорогах сохраняется гололедица. Ночью ветер будет слабым, днем умеренным.

Днем температура воздуха составит от +1 до +6 градусов, ночью – от -6 до -11 градусов.

В Пскове столбики термометров днем покажут от +3 до +5 градусов, ночью – от -7 до -9 градусов.

В Великих Луках температура днем будет от +1 до +3 градусов, ночью – от -9 до -11 градусов.