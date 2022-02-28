Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Транспорт / Инфраструктура

«Псковпассажиравтотранс» сообщил о возможных трудностях при оплате проезда через телефон или смарт-часы

28 февраля 2022 года, 19:08

При оплате проезда в общественном транспорте через телефон или смарт-часы могут возникнуть трудности, сообщает ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

«Псковпассажиравтотранс» сообщил о возможных трудностях при оплате проезда через телефон или смарт-часы

Фото: официальный Телеграм-канал Псковской области

Как отметили в государственном предприятии, оплата за проезд в псковском общественном транспорте может не пройти в связи с возможными затруднениями в работе онлайн-сервисов Google Pay и Apple Pay.

«Рекомендует пассажирам предусмотреть оплату за проезд наличными средствами или непосредственно банковской или транспортной картой», – сообщили в «Псковпассажиравтотранс».

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

До -12 градусов похолодает в Псковской области в ночь на 1 марта
За производство наркотиков в Псковской области осудили двух жителей Санкт-Петербурга
В Псковском районе восьмилетний ребёнок попал под колеса автомобиля
Псковские волонтёры собрали более 3 тонн макулатуры за месяц
Новый мировой рекорд установила великолукская спортсменка на Чемпионате России по зимнему плаванию
Псковское УФАС проверяет правильность начисления платы за отопление
Сбербанк опроверг сообщения о запрете снимать средства с инвестиционных счетов
До +6 градусов прогнозируется в Псковской области в первые дни марта
925 человек заболели коронавирусом в Псковской области 27 февраля

Комментарии

Авторизация
No comments
Резкий рост спроса на новые автомобили фиксируют псковские дилеры

Транспорт / Автопарк
25 февраля 17:32

Резкий рост спроса на новые автомобили фиксируют псковские дилеры

Билеты на авиарейсы «Псков – Анапа» поступили в продажу

Транспорт / Инфраструктура
15 февраля 17:45

Билеты на авиарейсы «Псков – Анапа» поступили в продажу
Пустить по кругу

Транспорт / Инфраструктура
20 января 16:22

Пустить по кругу

ДТП с пятью жертвами в Печорах заставило искать способ сдерживания лихачей