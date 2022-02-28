«Псковпассажиравтотранс» сообщил о возможных трудностях при оплате проезда через телефон или смарт-часы

При оплате проезда в общественном транспорте через телефон или смарт-часы могут возникнуть трудности, сообщает ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

Как отметили в государственном предприятии, оплата за проезд в псковском общественном транспорте может не пройти в связи с возможными затруднениями в работе онлайн-сервисов Google Pay и Apple Pay.

«Рекомендует пассажирам предусмотреть оплату за проезд наличными средствами или непосредственно банковской или транспортной картой», – сообщили в «Псковпассажиравтотранс».