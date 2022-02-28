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Досуг / Погода

До -12 градусов похолодает в Псковской области в ночь на 1 марта

28 февраля 2022 года, 18:30

В первый день весны по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке от 0 до +6 градусов. Ночью похолодает до 7...12 градусов мороза, сообщает региональное ГУ МЧС России.

Согласно данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 1 марта на территории Псковской области прогнозируется переменная облачность. В течение суток существенных осадков не ожидается. На дорогах местами возможна гололедица. 

Ветер западных направлений будет дуть со скоростью 0-5 метров в секунду. 

Атмосферное давление выше нормы.

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