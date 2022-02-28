До -12 градусов похолодает в Псковской области в ночь на 1 марта

В первый день весны по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке от 0 до +6 градусов. Ночью похолодает до 7...12 градусов мороза, сообщает региональное ГУ МЧС России.

Согласно данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 1 марта на территории Псковской области прогнозируется переменная облачность. В течение суток существенных осадков не ожидается. На дорогах местами возможна гололедица.

Ветер западных направлений будет дуть со скоростью 0-5 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы.