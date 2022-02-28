Новый мировой рекорд установила великолукская спортсменка на Чемпионате России по зимнему плаванию

На Чемпионате и Первенстве России по зимнему плаванию спортсменка из Великих Лук Алена Савунова установила новый мировой рекорд. Кубок Большой Невы проходил на гребном канале в Санкт-Петербурге с 25 по 27 февраля, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

В ходе соревнований Алёна Савунова показала высочайшие результаты. В частности, на Кубке Большой Невы великолукская пловчиха завоевала восемь золотых медалей. Первые места она заняла в дистанциях: 25 метров вольным стилем, на которой установила мировой рекорд (2 место в абсолютной категории, среди всех женских возрастов), 100 метров вольным стилем (возрастная категории А2), 25 метров брассом (2 место в абсолютной категории), 50 метров брассом (1 место в абсолютной категории), 100 метров брассом с мировым рекордом в возрастной группе А2 (1 место в абсолюте), 25 метров баттерфляем (2 место в абсолютной категории), 50 метров вольным стилем, мировой рекорд в группе А2 (2 место в абсолютной категории) и 25 метров баттерфляем (2 место в абсолютной категории).

В дистанции 50 метров вольным стилем Алёна Савунова обновила мировой рекорд.

«Золотую» медаль великолукская пловчиха также завоевала в эстафетном плавании в комбинированной эстафете 4 по 25 метров в составе команды Санкт Петербурга. В дисциплине 4 по 25 метров вольным стилем в том же составе она заняла второе место, уступив «золото» команде из Владивостока.

На момент соревнований температура воды составляла 0 градусов, мороз до -11 градусов, а скорость ветра достигала 20 метров в секунду.

Тренер Алёны Савуновой – Марина Орлова. В скором времени спортсменка из Великих Лук планирует принять участие в Чемпионате мира по зимнему плаванию, который пройдет в Карелии.