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Досуг / Погода

До +6 градусов прогнозируется в Псковской области в первые дни марта

28 февраля 2022 года, 14:33

В первые дни марта в Псковской области прогнозируется до 6 градусов тепла. Об этом сообщает ПАИ со ссылкой на начальника Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талу Нещадимову.

До +6 градусов прогнозируется в Псковской области в первые дни марта

Фото Дарьи Хватковой

По её словам, в первые дни марта на территории Псковской области в целом ожидается солнечная погода. Температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке от 1 до 6 градусов тепла. В ночное время столбики термометров опустятся до -8...-13 градусов.

3 и 4 марта, как отметила Тала Нещадимова, характер погоды в регионе изменится. Так, в эти дни прогнозируется облачность. Днем в Псковской области похолодает – столбики термометров не поднимутся выше 0...+3 градусов. При этом ночи станут теплее. Температура воздуха будет держаться на отметке от 2 до 7 градусов мороза.

В преддверии 8 марта по территории Псковской области пройдут осадки в виде снега и мокрого снега. Дневные температуры прогнозируются положительные, близкие к нулю, ночные – отрицательные.

«8 марта предварительно прогнозируется солнечная погода», – сообщила Тала Нещадимова.

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