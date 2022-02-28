До +5 градусов прогреется воздух днем 28 января в Псковской области

28 февраля в Псковской области синоптики прогнозируют днем от 0 до +5 градусов, ночью – от -8 до -13 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.
28 февраля в Псковской области синоптики прогнозируют днем от 0 до +5 градусов, ночью – от -8 до -13 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.
В регионе ожидается переменная облачность без осадков. На дорогах в некоторых районах остается гололедица. Ветер юго-западного направления будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.
В Пскове столбики термометров покажут ночью -9...-11 градусов, днем +2...+4 градусов.