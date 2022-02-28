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Досуг / Погода

До +5 градусов прогреется воздух днем 28 января в Псковской области

28 февраля 2022 года, 09:49

28 февраля в Псковской области синоптики прогнозируют днем от 0 до +5 градусов, ночью – от -8 до -13 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

До +5 градусов прогреется воздух днем 28 января в Псковской области

Фото: Андрей Степанов

В регионе ожидается переменная облачность без осадков. На дорогах в некоторых районах остается гололедица. Ветер юго-западного направления будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.

В Пскове столбики термометров покажут ночью -9...-11 градусов, днем +2...+4 градусов.

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