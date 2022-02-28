Частный дом загорелся в Псковском районе

В деревне Череха Псковского района загорелся частный дом. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка».

Очевидцы сообщили, что возгорание началось в заброшенном доме без жильцов, в котором были разбитые окна.

По имеющейся информации, здание горело открытым огнем до приезда пожарных, поэтому возможность проверить, если ли внутри люди, не было.

Пожарные ликвидировали возгорание.

На месте работали пожарные полиция, скорая помощь. Обстоятельства случившегося выясняются.



