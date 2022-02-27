Перекрёсток улиц Калинина и Георгиевской в Пскове закроют 27 февраля

27 февраля с 12:00 до 18:00 будет закрыт перекрёсток улиц Калинина и Георгиевской в Пскове. Об этом сообщает сообщество «Псков за рулем» в социальной сети в «ВКонтакте».
27 февраля с 12:00 до 18:00 будет закрыт перекрёсток улиц Калинина и Георгиевской в Пскове. Об этом сообщает сообщество «Псков за рулем» в социальной сети в «ВКонтакте».
Причиной послужили съемки полнометражного художественного фильма «Я читаю» на перекрестке у школы №1.
В качестве объездной дорогие рекомендуется использовать улицу Советскую.