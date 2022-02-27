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Транспорт

Перекрёсток улиц Калинина и Георгиевской в Пскове закроют 27 февраля

27 февраля 2022 года, 11:42

27 февраля с 12:00 до 18:00 будет закрыт перекрёсток улиц Калинина и Георгиевской в Пскове. Об этом сообщает сообщество «Псков за рулем» в социальной сети в «ВКонтакте».

Перекрёсток улиц Калинина и Георгиевской в Пскове закроют 27 февраля

Фото сообщества «Псков за рулем» в «ВКонтакте».

Причиной послужили съемки полнометражного художественного фильма «Я читаю» на перекрестке у школы №1.

В качестве объездной дорогие рекомендуется использовать улицу Советскую. 

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