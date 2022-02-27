Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Досуг / Погода

День без осадков ожидается в Псковской области 27 февраля

27 февраля 2022 года, 11:16

27 февраля на территории Псковской области осадков не ожидается. Об этом сообщил официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

День без осадков ожидается в Псковской области 27 февраля

Фото: Андрей Степанов

На дорогах по-прежнему остается гололедица. Северный ветер будет дуть с умеренной силой.

Температура воздуха днем составит от -3 до +2 градусов, ночью – от -8 до -13 градусов.

В Пскове днем столбики термометров будут держаться на отметке от 0 до -2 градусов, ночью температура опустится до -10...-12 градусов.

В Великих Луках днем будет до -1…+1 градуса, ночью – до -9…-11 градусов.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Очаг коронавируса в Псковской области снят с контроля
920 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Псковской области 26 февраля
Российские оппозиционеры просят Запад не накладывать на них санкции
Со взломанной почты газеты Дедовического района «Коммуна» рассылается недостоверная информация
Перекрёсток улиц Калинина и Георгиевской в Пскове закроют 27 февраля
Игорь Иванов: На Украине западники и либеральная тусовка поощряли русофобию
Михаил Ведерников: 49 больных коронавирусом псковичей находятся в реанимации
В России начал работу проект «Война с фейками»
384 псковских подростка привились первым компонентом вакцины от коронавируса

Комментарии

Авторизация
No comments
Шерстяные звезды

Досуг / Зверьё моё
19 марта 13:20

Шерстяные звезды

В доме псковички Ольги Бабкиной мирно живут вместе лисы, еноты, барсуки, хорьки и даже африканские сурикаты
Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

Досуг
26 февраля 15:11

Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

После такой охоты жадная хищница польстилась еще и на воблер – раскрашенную деревяшку
Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Досуг
18 февраля 09:06

Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Рыболовов впервые собрали в рейтинг