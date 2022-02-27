День без осадков ожидается в Псковской области 27 февраля

27 февраля на территории Псковской области осадков не ожидается. Об этом сообщил официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

На дорогах по-прежнему остается гололедица. Северный ветер будет дуть с умеренной силой.

Температура воздуха днем составит от -3 до +2 градусов, ночью – от -8 до -13 градусов.

В Пскове днем столбики термометров будут держаться на отметке от 0 до -2 градусов, ночью температура опустится до -10...-12 градусов.

В Великих Луках днем будет до -1…+1 градуса, ночью – до -9…-11 градусов.