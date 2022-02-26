О постоянном риске в парашютном спорте псковичам рассказала 55-ти кратная чемпионка мира Любовь Екшикеева

Любовь Екшикеева рассказала, что за свою спортивную карьеру, более 18 тысяч совершенных прыжков с парашютом, у неё были и травмы, и синяки, и ссадины, и «много чего по мелочам». Одну из травм она получила осенью 1992 года на первенстве округа в Тамбове, выполняя норматив Мастера спорта.

«Накануне соревнований приснился мне сон – змея укусила за ногу. И именно в этом месте во время совершения прыжка я и сломала ногу – большую берцовую кость. Сны подсказывают наши слабые места. Шурупами скручивали, но врачи очень хорошие попались, сделали всё правильно и красиво», – рассказала заслуженный мастер спорта и подчеркнула, что после этого случая переломов у неё больше не было.

Кроме того, Любовь Екшикеева поделилась, что за свою спортивную карьеру у неё восемь раз отказывал основной парашют. По её словам, основными причинами ненормальной работы парашютной техники выступают обрывы резинок, влияние стихии и обрывы «еще чего-нибудь».

«К таким неполадкам парашютист-спортсмен должен быть готов всегда. Такие неприятности мы называем отцепками», – отметила 55-ти кратная чемпионка мира. Она уточнила, что при отказе основного парашюта необходимо сначала отцепиться от него, а уже потом вводить в действие запасной парашют.

Заслуженный мастер спорта РФ также рассказала, что крайняя отцепка основного парашюта у неё была в 2020 году и что она дважды аварийно покидала вертолёт при отказе авиационной технике. «Но техника оба раза осталась цела и всё заканчивалось хорошо», – подчеркнула Любовь Екшикеева.

Полное интервью читайте в материале Псковского агентства информации.