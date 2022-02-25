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Происшествия

Мужчина погиб на пожаре в жилом доме в Порховском районе

25 февраля 2022 года, 17:52

На пожаре в жилом доме в деревне Чёрное Захонье Порховского района погиб мужчина. Об этом сообщает районная газета «Порховский вестник».

Мужчина погиб на пожаре в жилом доме в Порховском районе
Фото с места возгорания.
Фото Псковского агентства информации

Сообщение о возгорании поступило в 14:44 25 февраля. На место происшествия была направлена специализированная пожарно-спасательная часть. Сейчас причины пожара устанавливаются.

В сгоревшем доме был обнаружен труп мужчины. Установлено, что это 52-летний хозяин жилища.

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