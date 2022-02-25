Мужчина погиб на пожаре в жилом доме в Порховском районе

На пожаре в жилом доме в деревне Чёрное Захонье Порховского района погиб мужчина. Об этом сообщает районная газета «Порховский вестник».

Сообщение о возгорании поступило в 14:44 25 февраля. На место происшествия была направлена специализированная пожарно-спасательная часть. Сейчас причины пожара устанавливаются.

В сгоревшем доме был обнаружен труп мужчины. Установлено, что это 52-летний хозяин жилища.