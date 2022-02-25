До +5 градусов прогреется воздух в Псковской области 25 февраля

25 февраля по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке от +1 до +5 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до -2…+2 градусов, сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Согласно прогнозу синоптиков, в этот день по территории Псковской области в течение суток пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью — местами. На дорогах возможно образование гололедицы. Ветер южных направлений умеренный, местами – порывистый.

«25 февраля по территории Псковской области прогнозируется местами сильный ветер, предупреждает Псковский гидрометцентр. Порывы ветра будут достигать до 15-16 метров в секунду», – сообщил официальный Телеграм-канал региона.

В Пскове также ожидаются небольшие осадки. Дневная температура в областном центре составит +2…+4 градуса. Ночью столбики термометров будут держаться на отметке 0…+2 градуса.

В Великих Луках прогнозируются мокрый снег с дождем, ночью без осадков. Температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +1…+3 градусов, в ночное – -1…+1 градус.