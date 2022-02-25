Михаил Ведерников подписал распоряжение о ежемесячных денежных выплатах псковским спортсменам

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал распоряжение о ежемесячных денежных выплатах ряду псковских спортсменов и их тренерам. Об этом он сообщил в своем профиле в Instagram.

Ежемесячные денежные выплаты с 1 января по 31 декабря текущего года получат спортсмены, которые достигли высоких успехов на всероссийских и международных соревнованиях, а также их тренеры. Так, спортсменам в течение года будут выплачивать по 15 тыс. рублей, а их тренерам – по 5 тыс. рублей.

Как отметил Михаил Ведерников, ежемесячные выплаты назначены псковскому спортсмену Ивану Макарову, который занял первое место на чемпионате России по спорту глухих в дисциплине «Велосипедный спорт-шоссе», и его тренеру Александру Филиппову, а также спортсмену Вадиму Морозову, который получил «серебро» на чемпионате России по спорту лиц с поражением ОДА в дисциплине «Академическая гребля», и спортсменке Александре Савенковой, которая взяла «золото» на чемпионате России по стрельбе из лука 2021 года и её тренеру Виталию Андрееву.

Кроме того, ежемесячные денежные выплаты назначены псковскому спортсмену Максиму Бабаджанову, занявшему первое место на чемпионате России по гребному спорту 2021 года (тренер – Сергей Матвеев), спортсмену Константину Шабанову, который получил серебряную медаль на чемпионате России по лёгкой атлетике 2021 года (тренер – Константин Шабанов), а также спортсменке Екатерине Огинской, которая получила «бронзу» на чемпионате России по спорту лиц с поражением ОДА 2021 года в дисциплине «Бадминтон».

С 1 февраля текущего года по 31 января 2023 года ежемесячная выплата назначена спортсменке Кире Андреевой, которая взяла «золото» на чемпионате России по стрельбе из лука 2022 года и её тренеру Виталию Андрееву.