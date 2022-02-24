Мокрый снег и до +3 градусов прогнозируются в Псковской области 25 февраля

25 февраля по Псковской области температура воздуха в течение суток будет держаться на отметке от -2 до +3 градусов, сообщает региональное ГУ МЧС России.

Согласно данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 25 февраля по Псковской области прогнозируется облачная погода. В ночное время существенных осадков не ожидается. Днем по территории региона пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах местами возможна гололедицаю

Ветер западных направлений будет дуть со скорость 8-13 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы.