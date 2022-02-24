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Происшествия

Сигареты на 30 млн рублей изъяли псковские таможенники

24 февраля 2022 года, 16:41

Псковские таможенники обнаружили нелегальные пачки сигарет стоимостью 30 млн рублей в грузовике из Белоруссии. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Сигареты на 30 млн рублей изъяли псковские таможенники

Фото: пресс-служба Псковской таможни
Немаркированные сигареты собирались отвести в Санкт-Петербург. Грузовик остановили в Невельском районе Псковской области в рамках контроля за ввозом и оборотом товаров. В предоставленных водителем документах сообщалось, что в машине везутся макаронные изделия.

Сотрудники таможни обнаружили в грузовике 610 тыс. пачек сигарет, предварительная стоимость которых превышает 30,5 миллионов рублей.

Таможенники изъяли нелегальный товар. Проводятся проверочные мероприятия.

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