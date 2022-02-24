Сигареты на 30 млн рублей изъяли псковские таможенники

Псковские таможенники обнаружили нелегальные пачки сигарет стоимостью 30 млн рублей в грузовике из Белоруссии. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковской таможни.
Псковские таможенники обнаружили нелегальные пачки сигарет стоимостью 30 млн рублей в грузовике из Белоруссии. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковской таможни.
Сотрудники таможни обнаружили в грузовике 610 тыс. пачек сигарет, предварительная стоимость которых превышает 30,5 миллионов рублей.
Таможенники изъяли нелегальный товар. Проводятся проверочные мероприятия.