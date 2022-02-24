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Транспорт / Инфраструктура

Аэропорт Пскова продолжает работу в штатном режиме

24 февраля 2022 года, 10:16

В штатном режиме продолжает свою работу псковский международный аэропорт «Княгиня Ольга». На данный момент ни один из рейсов не отменен, сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области.

Аэропорт Пскова продолжает работу в штатном режиме

Фото Дарьи Хватковой

«Рейсы на Москву отправляем и принимаем ежедневно», – отметил директор псковского аэропорта Артём Тарасов.

Из-за осложнившейся обстановки вокруг ситуации на Украине в ряд аэропортов на юге России с 24 февраля временно ограничены полёты. В частности, работа на данный момент приостановлена в аэропортах Краснодара (Пашковский), Геленджика, Брянска, Орла, Симферополя, Воронежа, Анапы (Витязево), Ростова (Платов), Ставрополя, Курска, Белгорода и Элисты. Ограничение на полёты действует до 03.45 2 марта.

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