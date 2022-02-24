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Досуг / Погода

День без осадков ожидает жителей Псковской области 24 февраля

24 февраля 2022 года, 09:17

24 февраля на территории Псковской области существенных осадков не прогнозируется, сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

День без осадков ожидает жителей Псковской области 24 февраля

Фото Андрея Степанова

В этот день, по словам синоптиков, в Псковской области местами на дорогах возможно образование гололедицы. Ветер южных направлений умеренный с повышением до сильного. Температура воздуха в регионе днем будет держаться на отметке 0…+5 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до -3…+2 градусов.

В Пскове дневная температура составит +2…+4 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до -1…+1 градуса.

В Великих Луках температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +3…+5 градусов. Ночью похолодает до -1…+1 градуса. 

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