Порядка миллиона рублей потерял пскович, играя на бирже

Пожилой пскович в процессе игры на бирже потерял порядка миллиона рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся сведениям, мужчина дистанционно получал «консультации» от незнакомца. Планируя через некоторое время получить большую прибыль, пскович оформлял на себя кредиты и переводил деньги на указанные счета. В результате потерпевший дивидендов не получил и потерял порядка миллиона рублей. Мужчина обратился в полицию. Обстоятельства случившегося выясняются.

Другая ситуация произошла с псковичом 1978 года рождения. Мужчина занимается строительными работами. Чтобы решить интересующие его вопросы, он перевел незнакомцу через сайт более 30 тыс. рублей. Выяснилось, что потерпевший столкнулся с мошенником. По возбужденному уголовному делу проводится расследование.