Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

Порядка миллиона рублей потерял пскович, играя на бирже

23 февраля 2022 года, 14:06

Пожилой пскович в процессе игры на бирже потерял порядка миллиона рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Порядка миллиона рублей потерял пскович, играя на бирже

Фото: Дарья Хваткова

По имеющимся сведениям, мужчина дистанционно получал «консультации» от незнакомца. Планируя через некоторое время получить большую прибыль, пскович оформлял на себя кредиты и переводил деньги на указанные счета. В результате потерпевший дивидендов не получил и потерял порядка миллиона рублей. Мужчина обратился в полицию. Обстоятельства случившегося выясняются.

Другая ситуация произошла с псковичом 1978 года рождения. Мужчина занимается строительными работами. Чтобы решить интересующие его вопросы, он перевел незнакомцу через сайт более 30 тыс. рублей. Выяснилось, что потерпевший столкнулся с мошенником. По возбужденному уголовному делу проводится расследование.  

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

937 человек заболели коронавирусом в Псковской области за 22 февраля
В Псковской области разыскивают пропавшего рыбака
Серьезные нарушения на дистанционных уроках выявили в четырех районах Псковской области
В Псковской области сохранилось около 200 дотов
Михаил Ведерников: С Днём защитника Отечества
Пушкиногорский суд приговорил наркоторговца к 8 годам лишения свободы
256 штрафов за нарушение масочного решима выписали за минувшую неделю в Псковской области
До -7 градусов похолодает в Псковской области в ночь на 23 февраля
Очаг коронавируса в Плюсском районе снят с контроля

Комментарии

Авторизация
No comments
Пенсионера сбили насмерть на пешеходном переходе в Великих Луках

Происшествия / ДТП
19 января 10:13

Пенсионера сбили насмерть на пешеходном переходе в Великих Луках
«Рано или поздно мы придем»

Происшествия / Преступление
30 ноября 10:00

«Рано или поздно мы придем»

Как в Псковской области борются с незаконным оборотом оружия?
Нажми на кнопку — получишь результат?

Происшествия
6 октября 16:51

Нажми на кнопку — получишь результат?

«Псковская правда» узнала про новый способ телефонного мошенничества