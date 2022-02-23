В Псковской области разыскивают пропавшего рыбака

Пропавшего 59-летнего Филина Анатолия Сергеевича ищут в Псковской области. Об этом сообщается в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в «ВКонтакте».

22 февраля мужчина из деревни Малая Листовка Псковского района уехал на микроавтобусе на рыбалку, но не вернулся.

Пропавший ростом 175 сантиметров, плотного телосложения, с седыми волосами и голубыми глазами.

Предположительно он был одет в коричневый камуфлированный костюм, чёрные сапоги с оранжевой подошвой и шапку.

Если у вас есть любая информация о местоположении пропавшего, сообщите ее по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.