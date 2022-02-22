До -7 градусов похолодает в Псковской области в ночь на 23 февраля

23 февраля по Псковской области дневная температура составит -3…+2 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до 2…7 градусов мороза. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Согласно данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 23 февраля на территории Псковской области прогнозируется облачная, днем с прояснениями погода. В ночное время в большинстве муниципалитетов ожидаются снег и мокрый снег. Днем местами по территории региона также пройдут небольшие осадки. На дорогах возможна гололедица.

Ветер юго-западных направлений будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы.