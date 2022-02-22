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Досуг / Погода

До -7 градусов похолодает в Псковской области в ночь на 23 февраля

22 февраля 2022 года, 17:46

23 февраля по Псковской области дневная температура составит -3…+2 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до 2…7 градусов мороза. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном ГУ МЧС России. 

Согласно данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 23 февраля на территории Псковской области прогнозируется облачная, днем с прояснениями погода. В ночное время в большинстве муниципалитетов ожидаются снег и мокрый снег. Днем местами по территории региона также пройдут небольшие осадки. На дорогах возможна гололедица. 

Ветер юго-западных направлений будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. 

Атмосферное давление ниже нормы.

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